Tudi varnostniki centra za varovanje in zaščito po novem upravičeni do dnevnic

Ljubljana, 19. decembra - Generalna policijska uprava (GPU) je tudi varnostnikom na centru za varovanje in zaščito s 1. decembrom zagotovila plačilo dnevnic za delo izven Ljubljane, so pojasnili za STA. Za razliko od varnostnikov predsednika vlade, ki so zaposleni na generalnem sekretariatu vlade, do teh namreč pred tem niso bili upravičeni.