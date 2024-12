Madrid, 2. decembra - Italijanska regija Piemont bo gostila začetek kolesarske dirke po Španiji prihodnje leto, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji španske pentlje. Slovenski as in letošnji zmagovalec Primož Roglič bi lahko tako lov na rekordno peto zmago na Vuelti začel loviti v Italiji.