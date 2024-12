V slovenjgraški galeriji osrednjo letošnjo razstavo posvečajo kiparju Francu Bernekerju

Slovenj Gradec, 3. decembra - Koroška galerija likovnih umetnosti drevi v Slovenj Gradcu odpira svojo osrednjo razstavo letošnjega leta. Posvetili so jo pionirju modernističnega kiparstva v Sloveniji Francu Bernekerju ob 150-letnici njegovega rojstva. Razstavo so pripravili v sodelovanju z Narodno galerijo, dela pa so iz svojih zbirk posodile tudi druge galerije in zasebniki.