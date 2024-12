Pred dvobojem Mure in Olimpije zasegli pirotehnična sredstva

Murska Sobota, 2. decembra - Policijska uprava Murska Sobota je v obvestilu za javnost zapisala, da je pred tekmo Prve lige Telemach med Muro in Olimpijo 24. novembra v Murski Soboti v sektorju domačih navijačev zasegla več pirotehničnih sredstev. Na stadionu sicer ni prišlo do kršitve javnega reda in kršitev zakona o javnih zbiranjih, so še izpostavili.