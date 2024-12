Baltske države uvedle sankcije proti voditeljem Gruzije

Vilnius/Riga/Tallinn, 2. decembra - Baltske države Estonija, Latvija in Litva so danes uvedle sankcije proti gruzijskim voditeljem zaradi zatiranja protestov, ki so v nedeljo zvečer četrti dan zapored potekali proti odločitvi vlade, da bo zamaknila začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo na leto 2028. Estonija in Litva sta sporočili, da sta prepovedali vstop enajstim voditeljem.