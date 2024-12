Na Irskem se nadaljevanje vladanja obeta desnosredinskima strankama

Dublin, 2. decembra - Na Irskem se po parlamentarnih volitvah, ki so potekale v petek, nadaljevanje vladanja obeta desnosredinskima strankama Fianna Fail in Fine Gael. Glede na doslej znane izide in projekcije bosta sicer najverjetneje morali iskati koalicijskega partnerja. Štetje še poteka, doslej je bilo razdeljenih 162 od 174 poslanskih sedežev.