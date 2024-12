Surs: Gledalce najbolj pritegnile glasbene in plesne prireditve

Ljubljana, 2. decembra - Statistični urad (Surs) je dan pred Ta veselim dnevom kulture objavil statistične podatke za kulturo. V prejšnjem letu se je na odrih v povprečju zvrstilo 66 prireditev na dan, na prireditvah so našteli na vsaki povprečno 163 obiskovalcev. Največ gledalcev, približno 36 odstotkov, so pritegnile glasbene in plesne prireditve.