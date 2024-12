V Škofji Loki preizkus slišnosti sistema alarmiranja

Škofja Loka, 2. decembra - Civilna zaščita Škofja Loka želi preizkusiti obstoječi sistem alarmiranja in preveriti, ali je ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč še vedno slišen vsem občanom. V zadnjih letih so se namreč poselitvena območja razširila in razpršila, objekti pa so postali bolje zvočno izolirani.