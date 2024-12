Predsednica ICC opozorila na ogroženost sodišča zaradi napadov

Haag, 2. decembra - Predsednica Mednarodnega kazenskega sodišča(ICC) Tomoko Akane je danes v nagovoru članov sodišča v Haagu opozorila na napade, grožnje in pritiske, ki jih je sodišče deležno od izdaje nalogov za prijetje voditeljev Izraela, Hamasa in Rusije zaradi vojnih zločinov med vojno v Gazi in Ukrajini. Opozorila je na eksistencialno ogroženost sodišča.