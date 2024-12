Guterres na konferenci o pomoči za Gazo opozoril na apokaliptične razmere

Kairo, 2. decembra - Razmere v Gazi so grozljive in apokaliptične, je ob današnjem začetku mednarodne konference o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo, ki jo organizirajo Združeni narodi in Egipt, opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Mednarodno skupnost je pozval k ukrepanju in gradnji temeljev za trajen mir v Gazi in na Bližnjem vzhodu.