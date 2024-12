Ljubljana, 2. decembra - Direktorica področja za analize in razvoj pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) Anka Bolka bo ob 14. uri v prostorih zavoda na Miklošičevi cesti 24 v sejni sobi 140 dala izjavo za javnost glede javnega pisma družinskih zdravnikov in pediatrov, so sporočili z ZZZS. (STA/AVDIO)