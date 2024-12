V Beaver Creeku pet Slovencev

Beaver Creek, 2. decembra - Čas je za začetek tekmovalne sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah. V petek in soboto bosta na sporedu smuk in superveleslalom na progi Ptic roparic v Beaver Creeku. V ZDA je slovenska peterica Miha Hrobat, Martin Čater, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik ter Žan Kranjec, ki bo nastopil na nedeljskem veleslalomu.