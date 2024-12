Moški v Novem mestu pod vplivom alkohola in drog povzročil štiri nesreče

Novo mesto, 2. decembra - V soboto je 43-letni moški v Novem mestu pod vplivom alkohola in prepovedanih drog v nekaj minutah povzročil štiri prometne nesreče. V nesrečah nihče ni bil poškodovan, nastala pa je premoženjska škoda na vozilih. Povzročitelj je na kraju poskušal napasti policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, so sporočili s PU Novo Mesto.