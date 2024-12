Bove pri zavesti in odgovarja na vprašanja

Firence, 2. decembra - Italijanskega nogometnega igralca Edoarda Boveja, ki se je zgrudil na igrišču na tekmi italijanske serie A proti Interju in je trenutno v bolnišnici Careggi v Firencah, so zbudili iz umetne kome. Kot so sporočili iz bolnišnice, je 22-letni nogometaš Fiorentine zbujen, pri zavesti in odgovarja na vprašanja.