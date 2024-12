Varuh ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na skrb za najranljivejše

Ljubljana, 2. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na skrb za najranljivejše, so zapisali pri Varuhu. Ob tem posebej poudarja, da je odnos družbe do najranljivejših odsev njene človečnosti. Hkrati opozarja, da na podlagi raznolikih oblik invalidnosti nihče ne sme biti prikrajšan dostojanstva in enakopravnosti.