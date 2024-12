Peking zaradi izgona kitajskih diplomatov Litvi grozi s protiukrepi

Peking/Vilnius, 2. decembra - Kitajska je danes Litvi zagrozila s protiukrepi, potem ko je ta v petek za nezaželene označila tri uslužbence kitajskega veleposlaništva v državi in jim odredila izgon. Odnosi med državama so sicer že dolgo napeti, med drugim zaradi vezi Litve s Tajvanom in suma vpletenosti kitajske ladje v nedavno okvaro telekomunikacijskih kablov v Baltiku.