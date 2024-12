Podzemlje Pece z več obletnicami, dobrim obiskom in naložbo v optiko

Mežica, 2. decembra - V muzejskem rudniku Podzemlje Pece so zadovoljni z letošnjim obiskom, ki se bo približal številki obiska v primerljivem letu 2019, ko so našteli 16.500 obiskovalcev. V teh dneh mineva 30 let od prenehanja rudarjenja v rudniku svinca in cinka, prihodnje leto pa bo minilo 360 let od začetkov. Medtem muzejski rudnik dobiva optično omrežje.