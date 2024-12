Družabne igre z nekaj prilagoditvami na voljo tudi slepim in slabovidnim

Ljubljana, 2. decembra - V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so pred torkovim mednarodnim dnevom invalidov pripravili dan družabnih iger brez meja. Obiskovalci se lahko preizkusijo v igranju družabnih iger, prilagojenih za slepe in slabovidne, preizkusijo lahko tudi simulacijska očala in spoznajo druge pripomočke ter tako vstopijo v svet slepih in slabovidnih.