Scholz na obisku v Ukrajini napovedal dodatno vojaško pomoč

Kijev, 2. decembra - Nemški kancler Olaf Scholz je danes nenapovedano obiskal Ukrajino, kjer je Kijevu napovedal dodatno vojaško podporo v boju proti ruski agresiji v vrednosti 650 milijonov evrov. "Ukrajina se lahko zanese na nas. Govorimo, kar delamo. In delamo, kar govorimo," je dejal Scholz in napovedal dobavo do konca meseca, poročajo tuje tiskovne agencije.