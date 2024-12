Na parlamentarnih volitvah v Romuniji največ glasov socialdemokratom

Bukarešta, 2. decembra - Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Romuniji so zmagali vladajoči socialdemokrati (PSD). Po skoraj vseh preštetih glasovih so prejeli 22 odstotkov glasov, na drugem mestu je nacionalistično Zavezništvo za enotnost Romunov (AUR) z 18 odstotki. Skrajno desne stranke so skupaj osvojile tretjino glasov, poročajo tuje tiskovne agencije.