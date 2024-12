Ljubljana, 2. decembra - STA bo danes ob 11. uri objavila letne preglede za Slovenijo, svet in šport, v katerih so kronološko zajeti ključni dogodki od 1. januarja do 30. novembra letos, ter prispevek s kratkimi povzetki pomembnejšega dogajanja v letu 2024. Konec decembra bodo objavljene dopolnjene različice pregledov, ki bodo vključevale še decembrske dogodke.