Reporter o Janezu Janši (2. 12.)

Ljubljana, 2. decembra - Silvester Šurla v uvodniku Lovec na absolutno oblast opaža, da se skoraj piše leto 2025 in Slovenija se še vedno ukvarja z Janezom Janšo, ki je neprestano v središču pozornosti in diktira tempo slovenske politike. Avtor meni, da je v svoji politični karieri naredil neverjeten politični lok od leve proti desni in se z leti radikaliziral.