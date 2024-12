Zelenski: Pred začetkom pogovorov z Rusijo potrebujemo več orožja in vabilo v Nato

Kijev, 1. decembra - Ukrajina pred pogovori z Rusijo potrebuje več orožja in vabilo v Nato, je danes ob obisku visoke delegacije EU v Kijevu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Poudaril je, da morata v pogovorih med Kijevom in Moskvo sodelovati še EU in zveza Nato.