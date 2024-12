V Bruslju obžalujejo oddaljevanje Gruzije od EU

Bruselj, 1. decembra - Obžalujemo, da se Gruzija oddaljuje od EU in njenih vrednot, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko je Tbilisi napovedal zamik začetka pristopnih pogajanj z unijo na leto 2028. Obžalovanje nad to potezo sta izrazili tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in komisarka za širitev Marta Kos.