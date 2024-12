Francozi napovedali zanimivo sezono, Slovenija 11.

Kontiolahti, 1. decembra - Francoski biatlonci so zmagovalci uvodne štafetne tekme svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem. Favorizirani Norvežani, ki so si na strelišču privoščili tri poprave, Francozi eno manj, so zaostali kar 25,8 sekunde. Tretji so bili Švedi z zaostankom debele minute in pol, dodatne pol minute so zaostali četrti Nemci. Slovenci so bili 11.