Celje, 1. decembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala doma premagali Runar Sandefjord z 32:30 (16:15). Kljub zmagi so izpadli iz nadaljnjega tekmovanja, saj so na prvi tekmi pred tednom dni na Norveškem visoko izgubili z 28:41.