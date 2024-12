Na predčasnih volitvah na Islandiji zmagali socialdemokrati

Reykjavik, 1. decembra - Islandski opozicijski socialdemokrati so na sobotnih predčasnih volitvah, ki so sledile oktobrskemu razpadu koalicijske vlade, osvojili največ glasov in prehiteli vladajočo Stranko neodvisnosti premierja Bjarnija Benediktssona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.