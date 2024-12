Izidi nordijske kombinacije v Ruki

* Izidi: 1. Vinzenz Geiger (Nem) 155,4 točke 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) - 1,1 3. Manuel Faisst (Nem) 1,6 4. Franz-Josef Rehrl (Avt) 4,9 5. Julian Schmid (Nem) 6,8 6.Johannes Rydzek (Nem) 8,4 ... 18. Vid Vrhovnik (Slo) 34,0 32. Gašper Brecl (Slo) 56,3 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Vinzenz Geiger (Nem) 270 točk 2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 260 3. Julian Schmid (Nem) 230 4. Johannes Rydzek (Nem) 198 5. Joergen Graabak (Nor) 142 ... 27. Vid Vrhovnik (Slo) 50 40. Gašper Brecl (Slo) 13