Iranski zunanji minister ob nadaljevanju spopadov na obisk v Sirijo

Damask/Alep, 1. decembra - Iranski zunanji minister Abas Aragči se je danes odpravil v Sirijo, kjer naj bi sirski vladi in vojski izrazil podporo v luči ofenzive islamistov na severozahodu države. Tam se medtem nadaljujejo zračni napadi sirskih in ruskih sil na položaje islamističnih upornikov, ki so prevzeli nadzor nad Alepom in prodirajo proti jugu.