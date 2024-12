Izidi smučarskega teka v Ruki (2)

* Izidi: - ženske, 20 km prosto, skupinski start: 1. Jessica Diggins (ZDA) 51:19,3 2. Jonna Sundling (Šve) + 0,3 3. Heidi Weng (Nor) 2,5 4. Therese Johaug (Nor) 4,3 5. Victoria Carl (Nem) 19,8 6. Katharina Hening (Nem) 20,4 ... 41. Anja Manjdeljc (Slo) 5:00,4 - vrstni red v svetovnem pokalu (3/31): 1. Jonna Sundling (Šve) 227 točk 2. Jessica Diggins (ZDA) 219 3. Therese Johaug (Nor) 170 4. Victoria Carl (Nem) 168 5. Katharina Hening (Nem) 161 6. Heidi Weng (Nor) 160 ... 58. Eva Urevc (Slo) 13 64. Anja Mandeljc (Slo) 8