Postanek tajvanskega predsednika na Havajih razburil Peking

Honolulu/Peking, 1. decembra - V konfliktih ni zmagovalcev in skupaj si moramo prizadevati za to, da preprečimo vojno, je v soboto na Havajih, kjer je začel svojo pacifiško turnejo, dejal tajvanski predsednik Lai Ching-te. Na Kitajskem, kjer samoupravni otok dojemajo kot del svojega ozemlja, so njegov postanek v ZDA pričakovano obsodili.