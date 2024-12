Botafogo prvič v zgodovini do pokala Libertadores

Buenos Aires, 1. decembra - Nogometaši brazilskega Botafoga so zmagovalci pokala Libertadores. Na legendarnem stadionu Monumental v Buenos Airesu so v brazilskem finalu ugnali Atletico Mineiro s 3:1 (2:0) in si priigrali prvo zmago v najpomembnejšem južnoameriškem klubskem tekmovanju oz. tamkajšnji različici lige prvakov.