Kamničankam derbi v Mariboru

Ljubljana, 30. novembra - Aktualne državne prvakinje, odbojkarice Calcita Volleyja, na začetku sezone niso bile najbolj prepričljive, po 11. krogu državnega prvenstva pa so vendarle lahko boljše volje. V Mariboru so namreč dobile derbi proti OTP Banki Braniku, z zmago 3:0 so se Štajerkam na najboljši možni način oddolžile za poraz v Kamniku.