Bayern ob koncu klassikerja do točke v Dortmundu

Leipzig, 30. novembra - Nogometaši Borussie Dortmunda in Bayerna iz Münchna so se v derbiju 12. kroga nemškega državnega prvenstva razšli brez zmagovalca z 1:1. Bayern tako ostaja na vrhu razpredelnice, medtem ko so Dortmundčani napredovali na peto mesto. Mesto pred njimi je Leipzig, ki je v vse večji krizi in je na domačem igrišču visoko izgubil proti Wolfsburgu z 1:5.