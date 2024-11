Na knjižnem sejmu kulture skozi objektiv fotografa Hodaliča

Ljubljana, 30. novembra - Na pogovorni postaji Slovenskega knjižnega sejma so danes gostili mednarodno uveljavljenega fotografa Arneja Hodaliča, ki je predstavil novonastalo reportersko foto-avtobiografijo z naslovom Moje svetlobe. V pogovoru je opisal doživetja s fotografiranj v Sibiriji, južni Etiopiji in severnem Sudanu, ki so zaznamovala njegovo poklicno pot.