Arsenal že v prvem polčasu napolnil mrežo West Hama

London, 30. novembra - Nogometaši londonskega Arsenala so v 13. krogu angleške lige s 5:2 premagali mestnega tekmeca, West Ham, in se za nekaj časa prebili na drugo mesto prvenstvene lestvice. Vsi goli so padli v prvem polčasu, v katerem so gosti spretno izkoriščali napake domače obrambe.