Razkol v stranki Glas upokojencev naj bi pripeljal do fizičnega obračuna

Ljubljana, 30. novembra - Že nekaj časa trajajoči spor med predsednikom zunajparlamentarne stranke Glas upokojencev Pavlom Ruparjem in nekdanjim podpredsednikom stranke Igorjem Černogo je dobil novo nadaljevanje. V stranki namreč trdijo, da je Černoga danes Ruparja napadel in ga udaril v obraz. Nekateri Ruparjevi kritiki pa dvomijo, da je do napada sploh prišlo.