Zaradi pomanjkanja snega odpovedali ženska veleslaloma v Tremblantu

Mont-Tremblant/Beaver Creek, 30. novembra - Zaradi pomanjkanja snega so odpovedali dve tekmi v veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark, ki bo morala biti na sporedu 7. in 8. decembra v Mont-Tremblantu v Kanadi, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis).