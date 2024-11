Norvežani ob koncu ujeli Francoze, slovensko četverico ujela metla

Kontiolahti, 30. novembra - Slovensko biatlonsko četverico v postavi Živa Klemenčič, Anamarija Lampič, Miha Dovžan in Toni Vidmar so po slabem strelskem nastopu deklet najboljši v tretji predaji ujeli za krog, s čimer je ostala brez zabeleženega časa na 18. mestu mešane štafete. Po tesnem razpletu v zadnjem krogu je Norveška slavila pred Francijo in Švedsko.