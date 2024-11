V Ljubljani gasilska vaja za primer neurja in udara strele, našli tudi radioaktivno snov

Ljubljana, 30. novembra - V ljubljanskem logističnem centru BTC je dopoldne potekala gasilska vaja, s katero so preverili usposobljenost reševanja v primeru neurja in udara strele, kar je povzročilo požar. Po scenariju je bilo nekaj oseb poškodovanih, med posredovanjem pa so gasilci našli tudi zaboj s plutonijem. Ocenjujejo, da je bila vaja izvedena uspešno.