Slovenski knjižni sejem razpet med ljubeznijo do knjige in komercializacijo

piše Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 30. novembra - Slovenski knjižni sejem (SKS) pod okriljem Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev se bliža koncu, a hkrati tudi vrhuncu, ki ga organizatorji pričakujejo še danes in jutri, ko se bo na Gospodarsko razstavišče zgrnila množica vseh, ki na sejem niso prišli čez teden. Z organizacijo so nekatere založbe, zlasti večje, zadovoljne, manjše manj.