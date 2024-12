Novi muzej v središču Rima odprl vrata s Chagallom

Rim, 2. decembra - V središču Rima je sredi minulega tedna odprl vrata nov muzej. Uredili so ga v palačah Sciarra Colonna in Cipolla na znameniti ulici Via del Corso. V njem po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA napovedujejo obsežen razstavni program, posvečen velikim mojstrom likovne umetnosti, kot so Marc Chagall, Pablo Picasso in Salvador Dali.