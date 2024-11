Ljubljana, 30. novembra - Nogometaši vrhniškega Silika so v 11. krogu 1. slovenske futsal lige zabeležili najvišjo zmago, z 10:1 so odpravili Trzin Mobi Areno. Prevlado domačih ekip so potrdili še Mlinše, Joco Benedikt, Bronx Škofije in Dobovec.