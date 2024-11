Pogrešajo 67-letnega Frančiška Stariča iz Maribora

Maribor, 30. novembra - Policisti so prejeli prijavo o pogrešanem 67-letnem Frančišku Stariču iz Maribora. Visok je približno 175 centimetrov, ima okoli 75 kilogramov, kratke rjave lase brez temenske in čelne pleše ter svetle zelene oči, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Nazadnje so ga videli v petek v Stični.