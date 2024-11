Pariz prevzel vodstvo v košarkarski evroligi

Ljubljana, 29. novembra - Košarkarji Pariza so novo vodilno moštvo evrolige. Po četrtkovi zmagi nad Virtusom Bologno so danes čakali na razplet tekme med do zdaj vodilnim Fenerbahčejem in Armani Milanom, ki so jo brez pomoči naturaliziranega Slovenca Josha Neboja Italijani presenetljivo v gosteh dobili z 91:85.