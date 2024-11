Newyorške borze končale v rdečem

New York, 29. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Delnice na Wall Streetu so se v skrajšanem trgovalnem dnevu zvišale. Rast pa je bila posledica dobre prodaje na črni petek, pa tudi ugibanj o tem, da naj bi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump omilil grožnje glede zvišanja carin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.