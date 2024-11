Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon, avstrijskega kolega Alexandra Schallenberga in hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana, na katerem so govorili o enotnosti, varnosti in širjenju Evrope. Poročale so tudi o tem, da so v Ljubljani našli mrtvega moškega s strelnimi ranami.