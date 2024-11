Newyorški borzni indeksi sklenili uspešen teden in mesec

New York, 30. novembra - Newyorški borzni indeksi so v petek v skrajšanem prazničnem trgovalnem tednu nadaljevali z rastjo ter sklenili nov uspešen teden, Dow Jones ter S&P 500 pa sta sklenila tudi najboljši mesec v tem letu. Rast se je začela po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA 5. novembra in se je nadaljevala do konca meseca.