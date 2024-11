Islamisti med ofenzivo na severozahodu Sirije zasedli pet četrti v Alepu

Alep, 29. novembra - Borci islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam in njihovi zavezniki so danes prvič po letu 2016 vstopili v mesto Alep na severu Sirije, kjer nadzirajo že pet mestnih četrti, je sporočil vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman. Sirska vojska je okrepila prisotnost v Alepu in trdi, da je ponovno zavzela nekatere položaje.