Američani naj bi med letošnjo praznično sezono zapravili skoraj 1000 milijard dolarjev

New York, 30. novembra - V ZDA se je v petek na t. i. črni petek uradno začela največja letna prodajna sezona, ki traja do novega leta in med katero bodo Američani po ocenah Nacionalne maloprodajne zveze (NRF) porabili skoraj 990 milijard dolarjev. To je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.